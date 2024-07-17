Москва, 17 июля, 2024, 13:05 — ИА Регнум. В Кремле не разделяют прогнозы президента Польши Анджея Дуды о том, что победа России на Украине может привести к горячему конфликту с Западом. Об этом заявил 17 июля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Ранее Дуда предположил, что Россия, если победит на Украине, окажется «невероятно близка» к войне с Западом. НАТО уже готовится к возможным столкновениям с российскими войсками, заявил политик в интервью Wirtualna Polska.

«Нет, мы не разделяем такие прогнозы», — сказал Песков.

Ранее Дуда заявлял, что киевский режим не должен уступать территории ради мира с Россией. Он отмечал также, что среди стран — участниц НАТО нет единого мнения о членстве Украины в альянсе.

Как сообщало ИА Регнум, российское руководство не раз подчёркивало, что никакой угрозы со стороны Москвы для стран НАТО нет, при этом не останутся без внимания действия, потенциально опасные для интересов РФ. Президент Владимир Путин отмечал, что полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Он напоминал также, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ.