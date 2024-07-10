Вашингтон, 10 июля, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина не должна уступать территории ради мира с Россией. Его слова привела американская газета The Washington Times.

EPA/Leszek Szymanski/ТАСС Президент Польши Анджей Дуда и глава киевского режима Владимир Зеленский

«Если есть кто-то, кто хочет отдать России кусок украинской земли, и он не украинец, то пусть отдаст кусок своей земли России», — сказал Дуда.

По его утверждению, в случае военного поражения киевского режима будет ещё один конфликт, потому что якобы Россия нападёт.

Как передавало ИА Регнум, российские власти неоднократно отмечали, что готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий.

Президент Владимир Путин 14 июня назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен вывести войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от планов вступить в НАТО.

Также 14 июня Путин назвал бредом разговоры о возможном нападении страны на Европу, отметив, что подобные заявления служат лишь оправданием гонки вооружений. Он добавил, что сейчас отношения России с рядом европейских государств деградировали, притом не по вине Москвы.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя заявления западных политиков о том, что Россия якобы планирует напасть на Европу, указал на то, что Североатлантический альянс за счёт нескольких волн расширений приблизился к российским границам. По его словам, раскручивание на Западе тезиса о «российской угрозе» необходимо исключительно для выбивания денег на затягивание конфликта на Украине.