Москва, 17 июля, 2024, 11:50 — ИА Регнум. На текущий момент обстоятельства крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье указывают на человеческий фактор, сообщил 17 июля источник в авиаотрасли.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, которые приводит «Газета.Ru», есть вопросы к тому, кто и как осуществлял техническое обслуживание самолёта перед последним вылетом.

«Но своё веское слово должны ещё сказать компетентные органы», — добавил источник.

Также он опроверг информацию об отказе силовых установок упавшего самолёта. Обе силовые установки разбившегося SSJ-100, подчеркнул он, до последнего работали штатно.

Ранее другие собеседники СМИ указывали в качестве возможной причины катастрофы одновременный отказ двух двигателей.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля самолёт Superjet 100, совершавший тестовый полёт после планового ремонта, разбился под Коломной у деревни Большое Карасёво. Все три члена экипажа, находившиеся на борту, погибли. Перед крушением лётчики смогли отвести SSJ-100 от жилых построек, что позволило избежать жертв и разрушений на земле.

Уголовное дело о крушении Sukhoi Superjet 100 передали в центральный аппарат Следственного комитета. Самолёт находился в эксплуатации с 2014 года.

Источник, знакомый с ходом расследования, ранее сообщал журналистам, что причиной крушения Sukhoi Superjet 100 стала, вероятно, ошибка пилота или обслуживающего персонала. SSJ является надёжным самолётом, а картина ЧП с большой долей вероятности указывает на человеческий фактор, отмечал он.