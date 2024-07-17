Москва, 17 июля, 2024, 07:39 — ИА Регнум. В небе над Белгородской и Воронежской областями за ночь нейтрализовали три украинских беспилотника самолётного типа. Об этом 17 июля сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Дежурные средства ПВО смогли перехватить и уничтожить один беспилотник над Белгородской областью, ещё два — над Воронежской областью.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 16 июля средства противовоздушной обороны при попытке киевских боевиков совершить террористическую атаку по территории России сбили 13 украинских беспилотников. Над Ростовской областью уничтожили девять беспилотников, один дрон ликвидировали в Белгородской области, один — над территорией Курской области, и также по одному БПЛА было сбито над Воронежской областью и над акваторией Чёрного моря около западного побережья Крыма.

Свыше 200 мирных жителей погибли в Белгородской области за период российской спецоперации на Украине, больше 1 тыс. человек получили ранения. Привёл 16 июля данные губернатор региона Вячеслав Гладков.