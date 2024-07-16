Белгород, 16 июля, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Свыше 200 мирных жителей погибли в Белгородской области за период российской спецоперации на Украине, больше 1 тыс. человек получили ранения. Об этом сообщил 16 июля губернатор региона Вячеслав Гладков.

Елизавета Демидова/ТАСС

«Более 1,1 тыс. мирных жителей ранены, погибли более 200 человек», — приводит слова Гладкова RT.

22 апреля в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, губернатор сообщил, что с начала СВО в результате украинских обстрелов погибли 120 человек, в том числе 11 детей. Он добавил, что 651 человек, включая 51 ребёнка, получил ранения.

Как сообщало ИА Регнум, украинские войска регулярно обстреливают Белгородскую область, что приводит к гибели и ранениям среди мирных жителей. Гладков ежедневно публикует сводки о последствиях обстрелов. В частности, утром 16 июля губернатор сообщил о четырёх пострадавших при обстреле Шебекино и Новой Таволжанки.

Обстрелам подвергается и Белгород. После прямого попадания украинского снаряда 12 мая на улице Щорса обрушился один из подъездов многоэтажного дома. Под завалами нашли тела 17 погибших, ещё 25 человек получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.