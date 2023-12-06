Тегеран, 6 декабря, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Генеральный суд в Тегеране обязал правительство Соединённых Штатов Америки и 41 физическое и юридическое лицо выплатить 49,77 млрд долларов за убийство экс-командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части Вооружённых сил республики) Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство IRNA, ссылаясь на заявление суда.

«Соединенные Штаты и 41 другое физическое и юридическое лицо в США были приговорены к выплате 49 млрд и 770 млн долларов из-за преступлений, совершённых во время мученической смерти генерала Касема Сулеймани», — говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года в результате авиаудара сил США в районе аэропорта Багдада. Представители Пентагона тогда заявили, что ракетный удар был нанесен по личному приказу тогдашнего президента США Дональда Трампа.

Бывший американский президент Дональд Трамп в августе текущего года рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону, что Вашингтон не гнушается ликвидацией тех, кого считает противником США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) организовало множество убийств. В качестве примера он привёл убийство командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» в элитном подразделение Ирана Корпус стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани. Также экс-президент заявил, что американская сторона ликвидировала главаря террористической организации «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

На вопрос журналиста, знает ли Трамп, чем занималось ЦРУ во время его президентства, бывший глава государства сказал, что не знает, но заявил, что у него были хорошие отношения с этим ведомством.

Племянник убитого американского президента Джона Кеннеди Роберт Кеннеди — младший заявил в мае 2023 года, что ЦРУ причастно к гибели его дяди. Он сказал, что есть убедительные доказательства, что это ведомство участвовало в убийстве главы государства.