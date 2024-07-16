Вашингтон, 16 июля, 2024, 22:30 — ИА Регнум. Американская разведка некоторое время назад получила данные, согласно которым Иран планировал покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Было принято решение об усилении мер охраны Секретной службой. Новые подробности в деле покушения на бывшего главу Белого дома сообщил на основании своих источников телеканал CNN.

ИА Регнум Покушение на Трампа

При этом издание отметило, что нет никаких данных о том, что стрелявший в Трампа 20-летний Томас Мэттью Крукс был каким-либо образом связан с «иранским следом».

Также открылась информация, что второй целью Ирана в этом плане было устранение бывшего госсекретаря США Майка Помпео.

Как сообщало ИА Регнум, экс-депутат, глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук направил письмо Дональду Трампу, в котором указал на возможный украинский след в покушении на его жизнь. Текст письма был опубликован на сайте движения.

14 июля в начале выступления Трампа в штате Пенсильвания раздались звуки стрельбы. В связи с этим лидер республиканцев прервал свою речь и покинул площадку. Он был ранен в ухо, потерял много крови.