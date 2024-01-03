Тегеран, 3 января, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Заказчики и исполнители террористического акта в Кермане будут найдены и наказаны. Об этом сообщило агентство IRNA, ссылаясь на слова президента Ирана Ибрагима Раиси.

Iranian Presidency/Global Look Press Президент Ирана Эбрахим Раиси

«Несомненно, исполнители и руководители этого трусливого акта вскоре будут выявлены и наказаны за свой гнусный поступок силами безопасности и правопорядка Ирана. Враги нации должны знать, что такие действия никогда не смогут подорвать железную решимость иранской нации», — сказал Раиси.

Президент также призвал всех должностных лиц «немедленно оказать помощь пострадавшим во время теракта».

Как передавало ИА Регнум, 3 января в иранском городе Кермане в ходе траурной церемонии в годовщину гибели генерала Касема Сулеймани произошло два взрыва. Погибли 103 человека, число пострадавших превысило 200 человек.

Власти назвали случившееся терактом. Взрывы были осуществлены дистанционно, бомбы были заложены в сумках, которые лежали у здания мавзолея.

Свои соболезнования руководству Ирана выразил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что убийство посещавших кладбище людей «потрясает своей жестокостью и цинизмом».

Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате авиаудара американских сил в районе аэропорта Багдада. В Пентагоне заявили, что удар нанесли по личному приказу занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа. Трамп позднее отметил, что власти США считают допустимой ликвидацию противников страны и что ЦРУ в прошлом организовало множество подобных убийств. Иран ответил на убийство Сулеймани ударом по американским военным базам в Ираке.