Москва, 17 июля, 2024, 01:15 — ИА Регнум. Киевский режим нужно принудить к миру исключительно на российских условиях, как СССР в конце Второй мировой войны не рассматривал вариант переговоров с Гитлером, настаивая на капитуляции Германии. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«В СССР никому не приходило в голову устраивать переговоры с Гитлером о мире в конце войны. Только полная и безоговорочная капитуляция. И сейчас необходимо действовать так же — через принуждение к миру исключительно на российских условиях», — высказал мнение Медведев aif.ru.

По словам зампреда, отличительной чертой «западных политиканов» является их умение «безостановочно врать». Как пример, Медведев привёл решение Белого дома выйти из иранской ядерной сделки после смены президента в США, когда с приходом новой власти «всё было выброшено в мировую помойку», хотя до этого Тегерану были даны обещания в рамках его ядерной программы.

Как сообщало ИА Регнум, будучи ядерной державой, Россия имеет право ответить на прямые угрозы её безопасности и суверенитету, при этом осознаёт свою историческую ответственность и стремится предотвратить глобальную катастрофу, заявил Дмитрий Медведев.

Украинские власти планируют прекратить боевые действия с Россией путём мирных переговоров, руководство страны занимается разработкой этого плана, написала газета The New York Times.

О соответствующем намерении Киева свидетельствует недавнее заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, который выступил за участие России во втором «мирном» саммите.

В ходе пресс-конференции 15 июля Зеленский заявил, что следующий саммит по украинскому урегулированию должен проходить с участием российских представителей. Он добавил, что поручил подготовить проведение саммита к ноябрю.