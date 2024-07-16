Москва, 17 июля, 2024, 00:54 — ИА Регнум. Как ядерная держава, Россия имеет право ответить на прямые угрозы её безопасности и суверенитету, при этом осознаёт свою историческую ответственность и стремится предотвратить глобальную катастрофу. Такое заявление сделал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Он напомнил известную поговорку «око за око, зуб за зуб» и пояснил, что за зло можно и иногда нужно отдавать той же монетой.

«Однако не всё так просто, когда речь идёт о судьбах всего человечества. В отличие от наших врагов, мы осознаём свою огромную силу, ответственность. Пока что нам, подчеркну — именно нам, — удаётся не допустить худшего исхода событий. При этом мы имеем моральное и юридическое право дать адекватный, симметричный или асимметричный ответ на прямой ущерб нашей безопасности и суверенитету», — признал политик в интервью aif.ru в ответ на вопрос, настало ли время России не сдерживаться в ответ на разрешения США применять их оружие в конфликте на Украине.

Дмитрий Медведев также напомнил, что это установлено в том числе и в Основах госполитики России в области ядерного сдерживания, добавив, что у России есть более чем достаточный военный, технологический и экономический потенциал для того, чтобы защитить себя и дружественные страны.

В любом случае РФ будет действовать в строгом соответствии с Уставом и основными документами ООН, нормами международного права, насколько будет возможно предотвратить глобальную катастрофу.

«Мы стремимся это сделать. Печально, что нашим врагам такие побуждения несвойственны. Рассчитывать на их разум, волю и миролюбие пока что не приходится. А значит — возможно всё», — подытожил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, никакое помилование невозможно для украинских нацистов, которые не щадят российских пленных, написал Медведев в Telegram-канале.

Украинские боевики, расстреливающие российских пленных, это фашисты, которых нужно уничтожать, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что регулярное давление Украины на западных союзников в вопросе разрешения наносить удары их оружием по территории России даёт плоды.

Он также заявил, что считает «несправедливой ситуацию», при которой существует «точка, из которой вылетает ракета или бомба», ВСУ вычисляют место выстрела, но не могут нанести ответный удар.

По словам Зеленского, если Киев в конце концов не получит разрешение наносить удары по России, украинская армия «применит собственные разработки для ответа».