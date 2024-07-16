Нью-Йорк, США, 16 июля, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Украинские власти планируют прекратить боевые действия с Россией путём мирных переговоров, руководство страны занимается разработкой этого плана, пишет газета The New York Times (NYT).

Иван Шилов ИА Регнум

«Пока конфликт уже идет два с половиной года, Украина разрабатывает план прекращения боевых действий путем переговоров», — сказано в статье.

О соответствующем намерении Киева, отмечают авторы материала, свидетельствует недавнее заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, который выступил за участие России во втором «мирном» саммите.

В ходе пресс-конференции 15 июля Зеленский заявил, что следующий саммит по украинскому урегулированию должен проходить с участием российских представителей. Он добавил, что поручил подготовить проведение саммита к ноябрю. Первый саммит состоялся в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня по инициативе Киева. Представителей РФ на мероприятии не было, не присутствовали там и делегации большинства стран — членов ООН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Зеленского, указал на то, что саммит в Бюргенштоке не был мирным. По его словам, ещё нужно разобраться, что именно имел в виду глава киевского режима.

США поддержат Киев, если он решит пригласить Россию на второй саммит по урегулированию конфликта, сообщил, в свою очередь, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.