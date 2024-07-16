Оператор российского дрона сбил беспилотник ВСУ бутылкой воды
Москва, 16 июля, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Российский оператор, управлявший беспилотником в зоне СВО, сбил украинский дрон бутылкой воды. Кадры с беспилотника появились в Сети.
Оператор направил БПЛА на позиции к российским бойцам, чтобы доставить им воду. Возле траншеи он заметил вражеский дрон, который готовился сбросить боеприпасы.
Тогда оператор прицелился и направил бутылку в аппарат ВСУ, из-за чего тот потерял устойчивость и упал на землю, сообщает aif.ru.
Как сообщало ИА Регнум, в апреле стало известно о поступке рядового Хатамова, который вещмешком сбил украинский дрон при эвакуации раненого товарища. Рядовой получил лёгкие ранения, беспилотник потерял управление из-за повреждения лопастей.
В июне 2023 года казаку с позывным Тунгус из батальона «Енисей» удалось обезвредить украинский дрон-камикадзе с помощью мешка с продуктами. Увидев вражеский беспилотник, Тунгус спрятался в траве, а затем резко встал и ударил его мешком.
В марте российский беспилотник воздушным тараном спас семерых бойцов от атаки украинского дрона. Кадры того, как одни беспилотники атакуют другие, стали чаще появляться в Сети.