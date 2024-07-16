Москва, 16 июля, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Российский оператор, управлявший беспилотником в зоне СВО, сбил украинский дрон бутылкой воды. Кадры с беспилотника появились в Сети.

Иван Шилов ИА Регнум

Оператор направил БПЛА на позиции к российским бойцам, чтобы доставить им воду. Возле траншеи он заметил вражеский дрон, который готовился сбросить боеприпасы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3902414" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Оператор сбил украинский беспилотник бутылкой воды

Тогда оператор прицелился и направил бутылку в аппарат ВСУ, из-за чего тот потерял устойчивость и упал на землю, сообщает aif.ru.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле стало известно о поступке рядового Хатамова, который вещмешком сбил украинский дрон при эвакуации раненого товарища. Рядовой получил лёгкие ранения, беспилотник потерял управление из-за повреждения лопастей.

В июне 2023 года казаку с позывным Тунгус из батальона «Енисей» удалось обезвредить украинский дрон-камикадзе с помощью мешка с продуктами. Увидев вражеский беспилотник, Тунгус спрятался в траве, а затем резко встал и ударил его мешком.

В марте российский беспилотник воздушным тараном спас семерых бойцов от атаки украинского дрона. Кадры того, как одни беспилотники атакуют другие, стали чаще появляться в Сети.