ДНР, 27 апреля, 2024, 01:37 — ИА Регнум. Российский боец отличился при эвакуации раненого товарища, сбив вещмешком дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил 26 апреля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Проявив мужество и солдатскую находчивость, рядовой Хатамов сбил вражеский БПЛА своим вещмешком (повредил лопасти и дрон потерял управление), обеспечив успешную эвакуацию боевого товарища», — отметили военкоры.

По их данным, героический поступок совершил боец третьего батальона 91-го отдельного стрелкового полка. Рядовой Хатамов из Узбекистана вместе с группой бойцов выполнял боевую задачу в населённом пункте Никольское. ВСУ атаковали бойцов во время эвакуации. Один из военнослужащих получил ранение. Когда Хатамов за ним вернулся, то был атакован FPV-дроном. Рядовой быстро сориентировался и сбил беспилотник вещмешком, получив лёгкие ранения.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3884903" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, в марте курский дружинник сбил украинский дрон из охотничьего ружья. Инцидент произошёл в одном из приграничных районов Курской области. По мнению губернатора Романа Старовойта, боец добровольной народной дружины заслужил награду.

Ранее российский военный палкой сбил украинский дрон-камикадзе в зоне спецоперации. FPV-дрон подлетел к бойцу, когда он находится в лесопосадке в окружении нескольких голых деревьев, практически на открытой местности. Боец, воспользовавшись тем, что беспилотник подлетел на расстояние удара, взял в руку подвернувшуюся палку и сбил дрон.

В конце января 2023 года появилась информация о том, что российский военный сбил украинский дрон голыми руками. С аппарата противника попытались сбросить возле солдата гранату, аппарат опустился, чтобы оператор проверил результат. Однако боец, притворившийся раненым, поднялся и уничтожил БПЛА.