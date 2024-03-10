Российский БПЛА воздушным тараном спас семерых военных от дрона ВСУ
Российский БПЛА воздушным тараном спас семерых военных от дрона ВСУ в зоне СВО
Москва, 10 марта, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Российский беспилотник воздушным тараном спас семерых российских военных от атаки украинского дрона, сообщил 10 марта RT.
«Когда украинский беспилотник завис над позициями наших бойцов, чтобы скинуть взрывчатку, его протаранила «птичка» ВС России», — говорится в сообщении.
Украинский беспилотный летательный аппарат заметили на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Навстречу ему направили российский беспилотник с тепловизором соединения Балтийского флота.
Как сообщало ИА Регнум, на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 10 марта заявил, что за минувшие сутки потери ВСУ на южнодонецком направлении составили до 150 бойцов. На этом направлении российские военные подбили САУ Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, а также американскую артиллерийскую систему М777.
Старший офицер пресс-центра группировки войск «Юг» Сергей Румянцев сообщил, что российские средства ПВО за сутки отразили 53 авиационные атаки украинских войск. В частности, российские силы сбили 49 украинских дронов.
Помимо этого, в Минобороны 10 марта заявили, что ВС России за сутки уничтожили пункт управления дронами и четыре склада боеприпасов и топлива ВСУ. Как уточнил Конашенков, российские силы уничтожили пункт управления беспилотниками 71-й егерской бригады украинской армии в районе населённого пункта Новокалиново в ДНР.