Москва, 10 марта, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Российский беспилотник воздушным тараном спас семерых российских военных от атаки украинского дрона, сообщил 10 марта RT.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Когда украинский беспилотник завис над позициями наших бойцов, чтобы скинуть взрывчатку, его протаранила «птичка» ВС России», — говорится в сообщении.

Украинский беспилотный летательный аппарат заметили на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Навстречу ему направили российский беспилотник с тепловизором соединения Балтийского флота.

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Как сообщало ИА Регнум, на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 10 марта заявил, что за минувшие сутки потери ВСУ на южнодонецком направлении составили до 150 бойцов. На этом направлении российские военные подбили САУ Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, а также американскую артиллерийскую систему М777.

Старший офицер пресс-центра группировки войск «Юг» Сергей Румянцев сообщил, что российские средства ПВО за сутки отразили 53 авиационные атаки украинских войск. В частности, российские силы сбили 49 украинских дронов.

Помимо этого, в Минобороны 10 марта заявили, что ВС России за сутки уничтожили пункт управления дронами и четыре склада боеприпасов и топлива ВСУ. Как уточнил Конашенков, российские силы уничтожили пункт управления беспилотниками 71-й егерской бригады украинской армии в районе населённого пункта Новокалиново в ДНР.