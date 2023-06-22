Чита, 22 июня, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал о том, как казаку с позывным Тунгус из батальона «Енисей» удалось обезвредить украинский дрон-камикадзе с помощью мешка с продуктами. Глава региона раскрыл детали произошедшего в своём Telegram-канале.

Кадр из видео Обезвреживание украинского дрона-камикадзе

Боец Тунгус отправился получать продукты после того, как отдежурил ночную смену в окопе. Вернувшись на свою позицию, он увидел вражеский дрон-камикадзе и спрятался в траве. Оператор беспилотника потерял бойца.

«После этого наш забайкалец воспользовался эффектом неожиданности: резко встал и сбил устройство мешком с продуктами», — написал Осипов.

Затем казаки обезвредили гранату от РПГ, прикреплённую к дрону. Они подорвали заряд, а сам аппарат, отсоединённый от аккумулятора, забрали в батальон в качестве трофея.

«Атаман представил Тунгуса к медали «За отвагу», — добавил губернатор Забайкалья.

Как сообщало ИА Регнум, ранее другой российский военный поймал украинский дрон в зоне СВО голыми руками, видеоролик с ним появился в Сети в январе. С помощью беспилотника бойцы ВСУ сбросили возле российского солдата гранату. В результате взрыва российский солдат не пострадал, но сделал вид, что ранен, и упал. Когда аппарат опустился, боец схватил его руками.