Санкт-Петербург, 28 июня, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Следственный комитет России объявил в международный розыск 28 военачальников ВСУ различного уровня, сообщил 28 июня председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на ХIV Международном молодёжном юридическом форуме «Ценности права в условиях нового мирового порядка».

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

«Двадцать восемь человек, различного уровня военачальников ВСУ, нами объявлены в розыск», — сказал глава ведомства.

Кроме того, 32 военнослужащих ВСУ получили пожизненное лишение свободы, отметил Бастрыкин. Всего органами в суд было направлено 296 уголовных дел в отношении 458 украинских военных и вынесено 250 приговоров, добавил глава комитета.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня МВД России объявило в розыск бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаила Забродского. В базе ведомства указано, что украинец Забродский Михаил Витальевич, родившийся 24 января 1973 года в Днепропетровске, разыскивается по уголовной статье. Какую именно статью УК РФ ему инкриминируют, не сообщается.

В мае 2023 года СК заочно предъявил двум генералам ВСУ — экс-командующему силами так называемой АТО Забродскому и экс-командующему «операцией объединённых сил» Сергею Наеву — обвинения в преступлениях против мира и безопасности человечества.

В ноябре 2023 года МВД объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ, главу Киевской городской военной администрации Сергея Попко. Он с марта 2016 по август 2019 года командовал сухопутными войсками ВСУ. За этот период более 180 человек, в том числе несовершеннолетние, получили ранения и погибли в ДНР и ЛНР в результате обстрелов украинской армии. Кроме того, были разрушены или частично повреждены более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры.