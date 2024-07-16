Москва, 16 июля, 2024, 10:10 — ИА Регнум. На Украине продолжают разжигать националистические чувства и ненависть ко всему русскому, заявил 16 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью изданию Life.

РИА Новости/Михаил Метцель Дмитрий Песков

Он отметил, что на Украине продолжает активно работать «машина оболванивания населения», украинцам промывают мозги, разжигают ненависть ко всему русскому.

В связи с этим, добавил представитель Кремля, становится интересным тот факт, что 44% жителей страны выступают за проведение мирных переговоров с Россией. По мнению Пескова, число таких людей будет расти.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Владимир Путин заявлял, что после распада Советского Союза националистические идеи на Украине оказались сильнее, что и стало причиной текущих событий. Российский лидер подчеркивал, что Россия никогда не разделяла русских и украинцев, считая, что это один народ.

Объединение на духовном уровне русского и украинского народов рано или поздно случится, уверен он. Но пока, добавил глава РФ, этому процессу препятствуют отвратительные проявления национализма на Украине, который отравляет жизнь многих народов, включая украинское население.

14 июня Владимир Путин назвал условия, при которых Россия согласится на переговоры с Киевом по мирному урегулированию конфликта. Для этого ВСУ должны покинуть всю территорию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, киевский режим должен документально подтвердить свой отказ от вхождения в НАТО.