Москва, 16 июля, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Отношение к переговорам с Россией меняется на Украине, будет расти число людей, выступающих за диалог. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью изданию «Life».

По его словам, в стране «весьма искусно и массированно» работает машина оболванивания. Украинцам промывают мозги, в них разжигают ненависть ко всему русскому, поэтому больше половины из них пока против переговоров с Москвой.

«Это любопытные цифры, они говорят о многом. И потом, судя по всему, динамика меняется», — сказал Песков, комментируя итоги проведённого на Украине опроса.

Он добавил, что число людей, осознающих весь ужас происходящего на Украине, будет расти, и потому будет расти число склоняющихся «к переговорным делам».

Ранее украинское издание «Зеркало недели» опубликовало данные исследования Центра Разумкова, согласно которым 44% жителей Украины выступают за проведение мирных переговоров с Россией. Результаты опроса отличаются от региона к региону, в южных областях доля выступающих за диалог доходит до 60%. Издание отметило, что опрос, проходивший 20–28 июля, отражает «мнение тыла».

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля Песков заявил, что никаких предпосылок для переговоров по урегулированию конфликта на Украине нет, так как НАТО демонстрирует свою решимость оставаться врагом для России. Москве дают понять, что не собираются учитывать главную озабоченность России, связанную со стремлением Киева присоединиться к альянсу, добавил он.

4 июля президент России Владимир Путин подчеркнул, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников. Он напомнил, что Россия всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась. Путин исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.