Москва, 16 января, 2024, 20:03 — ИА Регнум. После распада СССР националистические идеи на Украине оказались сильнее, что привело к сегодняшней ситуации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов 16 января.

Иван Шилов ИА Регнум

«После развала Советского Союза было очевидно, что мы в конечном итоге к этому придём. Конечно, думаю, что на момент развала думали, наверное, о том, что фундаментальные связи Украины и России, они окажутся сильнее, чем конъюнктурные соображения националистической части общества», — сказал российский лидер.

Он добавил, что в Декларации о государственном суверенитете Украины сказано, что страна является нейтральным государством, однако вскоре националистические элементы на Украине оказались «более агрессивными» и начали «продавливать свою повестку», что привело к сегодняшнему конфликту.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря Путин заявил, что задача по денацификации Украины остаётся актуальной, так как киевские власти считают «национальным героем» Украины нациста Степана Бандеру, а глава киевского режима Владимир Зеленский в парламенте Канады стоя аплодировал солдату СС Ярославу Хунке. Всё это — проявления нацизма, поэтому вопрос денацификации Украины актуален, подчеркнул президент.

Он рассказал, что в Стамбуле весной 2022 года представители киевской делегации обещали российским переговорщикам урегулировать данный вопрос некими «актами». Сейчас киевские власти не хотят вести переговоры с Россией, не хотят договариваться, отметил Владимир Путин. При этом Украина ничего не производит, ей всё привозят «на халяву», но халява уже «помаленьку заканчивается», добавил президент.

Ранее, 8 декабря, в разговоре с военнослужащими после вручения наград «Золотая Звезда» президент назвал лидеров киевского режима «придурками и неонацистами».