Токио, 16 июля, 2024, 06:55 — ИА Регнум. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа является примером недопустимого насилия, бросающего вызов демократии, ему необходимо дать решительный отпор. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

Mofa.go.jp Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси

Комментируя покушение на Трампа, Хаяси подчеркнул, что японские власти с пристальным вниманием следят за развитием внутриполитической ситуации в США.

По его словам, в Токио в курсе выдвижения кандидатур Дональда Трампа и Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидатов в президенты и вице-президенты США на предстоящих выборах.

После покушения на Трампа японской полиции поручили неукоснительно следовать обновлённым протоколам обеспечения безопасности высокопоставленных персон, введённым после убийства экс-премьера Синдзо Абэ в 2022 году, добавил Хаяси.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Гондураса Сиомара Кастро де Селайя, глава правительства Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Японии Фумио Кисида, руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель поддержали бывшего президента США Дональда Трампа, который получил ранение в результате стрельбы на своём митинге в штате Пенсильвания 13 июля.

Бывший президент получил ранение в ухо, один из участников митинга погиб, ещё два человека получили ранения. Нападавшего ликвидировали. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из этого же штата.

15 апреля Трамп вышел на сцену перед делегатами съезда Республиканской партии с забинтованным ухом. Это было его первое появление на публике после покушения. Бывший американский лидер произнёс приветственную речь, выразив всем благодарность за поддержку.

Супруга Дональда Трампа Мелания после покушения на её мужа призвала американцев объединиться. Стрелявшего она назвала монстром, который, по её словам, разглядел в политике-республиканце «бесчеловечную политическую машину».