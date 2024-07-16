Вашингтон, 16 июля, 2024, 05:45 — ИА Регнум. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп вышел на сцену перед делегатами съезда Республиканской партии с забинтованным ухом. Это было его первое появление на публике после покушения.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп, Москва

Трамп появился перед сторонниками после того, как его объявили кандидатом от партии на пост президента США.

Бывший американский лидер произнёс приветственную речь, выразив всем благодарность за поддержку.

Как сообщало ИА Регнум, во время национального съезда 15 июля Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты США. При голосовании он получил одобрение от большинства однопартийцев. 18 июля ожидается его официальное согласие с выдвижением своей кандидатуры на пост президента США.

13 июля во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания, в Дональда Трампа стреляли. Бывший президент получил ранение в ухо, один из участников митинга погиб, ещё два человека получили ранения. Нападавшего ликвидировали. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из этого же штата.

Покушение на Трампа — это часть сложной и многоходовой игры, в которую вовлечены почти все страны мира, считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Он убеждён, что в ближайшее время станет известно, кто именно занимался этим.