Вашингтон, 16 июля, 2024, 04:17 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск поддержал назначение сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии. Предприниматель назвал это решение удачным, одобрив предложенный экс-президентом Дональдом Трампом выбор.

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«Поздравляю, Джеймс Дэвид Вэнс. Прекрасный выбор, Дональд Трамп», — написал Маск в соцсети Х.

Кроме того, бизнесмен прокомментировал пост одного из пользователей соцсети, который устроил опрос о том, является ли назначение Вэнса удачей либо провалом. Маск ответил, что это конечно успех.

Как передавало ИА Регнум, Дональд Трамп объявил, что выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора-республиканца от штата Огайо 39-летнего Джеймса Дэвида Вэнса. Экс-глава Белого дома признался, что «долго размышлял, рассматривая невероятные таланты многих кандидатур». В 2022 году на выборах в Сенат Конгресса США Вэнс одержал победу над кандидатом от демократов Тимом Райаном.

Вэнс из тех политиков, кто выступает за прекращение помощи вооружениями Украине и скорейшее урегулирование конфликта. Он призывал палату представителей блокировать помощь ВСУ. 13 июня Вэнс заявил, что Украина должна получить нейтральный статус, а её границы нужно заморозить в их нынешнем состоянии.

Республиканская партия 15 июля официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты США. 18 июля ожидается его официальное согласие с выдвижением своей кандидатуры на пост главы государства от республиканцев.