Вашингтон, 15 июля, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Бывший президент США, один из претендентов в кандидаты на предстоящих выборах Дональд Трамп заявил, что выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса.

Gage Skidmore Джей Ди Вэнс

Экс-глава Белого дома признался, что «долго размышлял, рассматривая невероятные таланты многих кандидатур».

«Я решил, что человеком, наиболее подходящим на должность вице-президента США, является сенатор Джеймс Дэвид Вэнс», — написал лидер республиканцев Трамп в Truth Social.

Вэнсу 39 лет, ранее служил в Корпусе морской пехоты США, закончил Университет Огайо и престижный Йельский университет. В 2016 году опубликовал мемуары, ставшие бестселлером. Женат, трое детей.

В 2022 году на выборах в Сенат Конгресса США он одержал победу над кандидатом от демократов Тимом Райаном.

Вэнс из тех политиков, кто выступает за прекращение помощи вооружениями Украине и скорейшее урегулирование конфликта. Считает, что Киев при любых мирных договоренностях будет вынужден пойти на территориальные уступки. Призывал палату представителей блокировать помощь ВСУ. Предлагал Белому дому усилить работу по соперничеству с Китаем, так как военный потенциал КНР будет превосходить американский через 20 лет.

Вэнс оценил интервью российского президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону как «потрясающее».

Как сообщало ИА Регнум, Украина должна получить нейтральный статус, а её границы нужно заморозить в их нынешнем состоянии. Такое мнение выразил 13 июня Джеймс Дэвид Вэнс.

Заявление о том, что он в силах одержать победу над Дональдом Трампом на предстоящих президентских выборах, сделал действующий глава Белого дома Джо Байден 11 июля в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

Трамп обязательно выиграет предстоящие выборы президента США, если останется жив, написал 14 июля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

13 июля Дональд Трамп проводил свой предвыборный митинг в городе Батлере, штат Пенсильвания. Во время мероприятия началась стрельба, и выступающий политик получил ранение правого уха.