Вашингтон, 14 июня, 2024, 02:45 — ИА Регнум. Украина должна получить нейтральный статус, а её границы нужно заморозить в их нынешнем состоянии. Такое мнение выразил 13 июня сенатор-республиканец Конгресса США Джеймс Дэвид Вэнс (от штата Огайо) в интервью газете The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Мне кажется возможным <…>, во-первых, заморозить границы примерно там, где они проходят сейчас, во-вторых, гарантировать независимость Киева, но также его нейтралитет», — пояснил сенатор.

Вэнс напомнил, что требование о нейтральном статусе Украины Россия выдвигала с самого начала. Также сенатор отметил, что Украине на протяжении длительного периода потребуется американская военная помощь.

Сенатор добавил, что на закрытых встречах представители военного руководства США очень скептически отнеслись к возможности стратегического прорыва Украины. Вэнс пояснил, что невозможно бесконечно долго удерживать украинцев в оборонительной позиции и сдерживать Россию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Пентагона Ллойд Остин отказался признать расширение НАТО на восток причиной конфликта на Украине. Глава американского военного ведомства пояснил, что он считает российские власти ответственными в сложившейся ситуации на Украине, но никак не Североатлантический альянс.

Как заявил президент России Владимир Путин в декабре 2023 года в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции, к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ. В создавшейся ситуации глава России обвинил государства, входящие в состав Североатлантического альянса.