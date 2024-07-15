Вашингтон, 16 июля, 2024, 00:27 — ИА Регнум. Во время национального съезда 15 июля Республиканская партия официально выдвинула экс-главу Белого дома Дональда Трампа кандидатом в президенты США, сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

При голосовании членов фракции Трамп получил одобрение от большинства однопартийцев. 18 июля ожидается его официальное согласие с выдвижением своей кандидатуры на пост президента США от республиканцев.

Выборы намечены на 5 ноября. Ожидается, что одним из соперников Трампа станет действующий глава государства Джо Байден (Демократическая партия).

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп обязательно выиграет предстоящие выборы президента США, если останется жив. Об этом 14 июля заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя покушение на бывшего американского лидера. Медведев отметил, что Трамп уже победил.

Американские законодатели высказали опасения по поводу перспектив участия Джо Байдена в выборах главы государства в качестве кандидата от демократов. Конгрессмены заявили об этом американскому лидеру в ходе виртуальной встречи 13 июля. При этом законодатели-демократы намерены приложить усилия для победы Байдена на выборах.

Российские власти будут внимательно наблюдать за ходом президентских выборов в США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. В Кремле не стали делать прогнозов по возможному изменению политики Вашингтона после выборов. Американцы сами определятся с подходящим лидером, заключил Песков.