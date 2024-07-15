Мадрид, 15 июля, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Испания направила на Украину новую партию из 10 танков Leopard. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны королевства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Началась мультимодальная перевозка на Украину 10 танков Leopard 2A4 после завершения комплексного процесса ремонта», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что груз прибудет в польский порт до предстоящих выходных, после он будет передан Вооружённым силам Украины.

Отмечается, что с учётом текущей поставки Испания направила Украине 20 боевых машин Leopard. Во второй половине текущего года Испания планирует передать Украине ещё одну партию танков.

Как передавало ИА Регнум, 24 мая Германия в рамках совместного с Данией проекта поставила Украине ещё 10 танков Leopard 1A5. Помимо танков, новый пакет включает в себя также 54 разведывательных БПЛА Vector и Heidrun, 8,5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, а также 20 пулемётов MG3 для танков Leopard-2, Dachs и боевых машин пехоты Marder.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что у Запада нет такого «супероружия», поставка которого ВСУ переломила бы негативные для киевской армии тенденции на поле боя. Мирное урегулирование конфликта на Украине ещё возможно, для этого Запад должен перестать поставлять в Киев вооружения, а власти Украины — выполнить требования, поставленные перед началом специальной военной операции, добавил он.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью Вооружённых сил России.

Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные танки горят лучше, чем машины советского производства.