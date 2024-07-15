Одесса, Украина, 15 июля, 2024, 19:29 — ИА Регнум. В Одессе жители перекрыли движение на одной из улиц. Об этом 15 июля сообщает издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА Регнум

«В Одессе новая акция протеста из-за отсутствия электроэнергии: жители перекрыли движение на одной из улиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в украинской энергокомпании ДТЭК призвали не митинговать из-за отсутствия света.

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Как передавало ИА Регнум, ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев заявил, что жителям Украины не стоит жаловаться на аномальную жару в стране на фоне отсутствия возможности охлаждать воздух кондиционером. Он отметил, что ранее человечество справлялось с «несносной» жарой с использованием ведра и пруда или колодца.

22 июня исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что если власти не примут меры по восстановлению энергосистемы страны, то украинцы зимой смогут использовать электричество менее четырёх часов в день.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 21 июня на фоне значительной потери электрогенерации на Украине предложил обратиться к солнечной энергии.

Член наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко в конце мая заявил, что на контролируемой Киевом территории не осталось теплоэлектростанции, которая не была бы повреждена или полностью разрушена. В связи с этим он призвал украинцев готовиться к тому, что ограничения потребления света будут продолжаться долго, потому что, по его словам, восстановить все генерирующие мощности к зиме невозможно.

Президент России Владимир Путин в апреле отмечал, что российские военные наносят удары по объектам энергетики на Украине в качестве ответа на обстрелы со стороны ВСУ. Глава государства уточнил, что до этого Москва воздерживалась от такого ответа в зимний период.