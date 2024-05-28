Киев, 28 мая, 2024, 17:50 — ИА Регнум. На территории Украины не осталось теплоэлектростанции, которая не была бы повреждена или полностью разрушена. Об этом сообщил член Наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко.

Он отметил, что из-за значительного разрушения мощностей украинских электростанций отключения света по графикам могут продолжить проводить и летом.

«Уничтожено более 8 ГВт генерирующих мощностей, что составляет около 40% от имеющихся в системе. Все тепловые электростанции повреждены или разрушены, теперь их доля в производстве электроэнергии снизилась до 5%», — заявил Бойко.

По его словам, потери понесли и гидроэлектростанции. Две из них полностью вывели из строя. Атомные станции на Украине продолжают работать, но летом на них проводят ремонты, что сильно снижает мощность.

Бойко призвал граждан готовиться к тому, что ограничения потребления электроэнергии надолго станут частью жизни, так как восстановить все генерирующие мощности к зиме невозможно. В планах организации привлечь частных инвесторов для ускорения строительства распределенной генерации.

Ранее об отключениях электроэнергии в зимний период говорил глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Он напомнил, что в холода потребление энергии возрастёт, и даже с учётом существующих планов по восстановлению генерации полностью исключить вероятность плановых отключений пока невозможно.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 11 апреля сообщил, что удары российских вооружённых сил по объектам энергетики Украины являются ответом на обстрелы со стороны ВСУ. При этом глава он подчеркнул, что Россия воздерживалась от такого ответа в зимний период из гуманитарных соображений. После серии ударов по российским энергообъектам Москва была всё же вынуждена ответить, добавил Путин.