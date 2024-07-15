Киев, 15 июля, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Жителям Украины не стоит жаловаться на аномальную жару в стране на фоне отсутствия возможности охлаждать воздух кондиционером. Об этом сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев, передаёт издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

РИА Новости/Табылды Кадырбеков

«Рискуя шокировать поколения, которые родились и выросли вместе с кондиционерами, напомню, что 40 тысяч лет до их рождения человечество справлялось с «несносной» жарой с использованием ведра и пруда или колодца, которые не только помогают преодолеть любую жару, но и сделать это весело. Назовите это лайфхак и не делайте трагедии там, где её точно нет», — написал депутат в Telegram-канале.

Отмечается, что после критики пользователей он удалил свой пост.

Как передавало ИА Регнум, украинское агентство УНИАН, ссылаясь на эксперта Института энергетических стратегий страны Юрия Корольчука,сообщило, что украинская энергосистема при неблагоприятном развитии событий и сильных холодах предстоящей зимой может не выдержать. По его словам, на зиму есть ряд сценариев, по базовому ожидается, что удастся восстановить 3 ГВт генерации, тем самым обеспечив стабильную работу до девяти блоков АЭС, при этом погода зимой должна быть без сильных холодов. В таком случае отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.

22 июня исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что если власти не примут меры по восстановлению энергосистемы страны, то украинцы зимой смогут использовать электричество менее четырёх часов в день.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 21 июня на фоне значительной потери электрогенерации на Украине предложил обратиться к солнечной энергии.

Член наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко в конце мая заявил, что на контролируемой Киевом территории не осталось теплоэлектростанции, которая не была бы повреждена или полностью разрушена. В связи с этим он призвал украинцев готовиться к тому, что ограничения потребления света будут продолжаться долго, потому что, по его словам, восстановить все генерирующие мощности к зиме невозможно.

Президент России Владимир Путин в апреле отмечал, что российские военные наносят удары по объектам энергетики на Украине в качестве ответа на обстрелы со стороны ВСУ. Глава государства уточнил, что до этого Москва воздерживалась от такого ответа в зимний период.