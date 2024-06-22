Киев, 22 июня, 2024, 21:28 — ИА Регнум. Если киевский режим не примет необходимые меры по восстановлению энергосистемы страны, то жители предстоящей зимой смогут пользоваться электричеством менее четырёх часов в день, заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телеканала CNN.

Michael Bihlmayer/IMAGO/ТАСС

«Если мы не восстановим существующие повреждённые электростанции, если мы не улучшим пропускную способность интерконнекторов, если мы не построим эти установки распределённой генерации хотя бы в некоторых местах, то у людей будет электричество в течение менее чем четырёх часов в день», — сказал он.

Сахарук напомнил, что до начала отопительного сезона на Украине осталось около 120 дней.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня ДТЭК сообщила о серьёзном повреждении теплоэлектростанции на Украине. В каком именно регионе расположена ТЭС, не уточнялось. 22 июня министерство энергетики страны объявило, что Украина за текущие сутки намерена рекордно увеличить импорт электроэнергии из европейских стран.

Ранее глава компании Максим Тимченко в интервью Washington Post заявлял, что ДТЭК потеряла около 86% генерирующих мощностей.

На Украине не осталось теплоэлектростанции, которая не была бы повреждена или полностью разрушена, сообщал в свою очередь член Наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко. Он призвал граждан готовиться к тому, что ограничения потребления электроэнергии надолго станут частью их жизни, так как восстановить все генерирующие мощности к зиме невозможно.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 11 апреля подчёркивал, что удары российских Вооружённых сил по объектам энергетики Украины являются ответом на обстрелы со стороны ВСУ. При этом Путин отмечал, что Россия из гуманитарных соображений воздерживалась от такого ответа в зимний период.

Российские военные в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее предложил из-за значительной потери генерации электроэнергии на Украине обратиться к солнечной энергии.