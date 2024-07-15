Москва, 15 июля, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Группировка российских войск «Восток» за сутки улучшила положение по переднему краю, потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки составили до 125 военных, заявил 15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Виктор Антонюк/РИА Новости

По его словам, российские бойцы нанесли поражение 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 108-й и 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Никольское, Макаровка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луговское Запорожской области.

«ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20», — уточнил Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, совокупные потери ВСУ за прошедшую неделю составили в общей сложности на всех направлениях 14 тыс. бойцов, следует из сводки, представленной 12 июля официальным представителем Минобороны России.

Конашенков уточнял, что группировка войск «Восток» за неделю улучшила тактическое положение, нанесла удары по пяти украинским соединениям и отразила девять атак отрядов ВСУ. Потери противника составили до 980 военных, танк, девять бронемашин, в том числе два БТР М113, 40 автомобилей и 16 артиллерийских орудий, в том числе 10 натовского образца.

Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в реестр террористов и экстремистов в России) 13 июля признал ухудшение ситуации для украинской армии в зоне военных действий. Вместе с тем глава ГУР намекнул, что не намерен давать на этот вопрос развёрнутый ответ во избежание провоцирования паники.

По словам эксперта Александра Меркуриса, украинские войска начали самовольно отступать с передовых позиций на фронте под давлением Вооружённых сил России. Он отметил, что ВСУ приходится это делать из-за масштабных потерь и отсутствия мотивации у новобранцев.