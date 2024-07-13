* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 13 июля, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в реестр террористов и экстремистов в России) признал ухудшение ситуации для украинской армии в зоне военных действий.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

«Проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению», — заявил он в интервью украинскому изданию NV, отвечая на вопрос о возможности наступления армии России с северного направления.

Вместе с тем, глава ГУР намекнул на то, что не намерен давать на этот вопрос развёрнутый ответ, во избежание провоцирования паники.

Буданов также отметил, что, по его мнению, для украинской армии до конца текущего года будет сохраняться сложная ситуация.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВСУ начали самовольно отступать с передовых позиций на фронте под давлением армии России. Он подчеркнул, что это происходит, несмотря на требование верховного командования ВСУ держать позиции, однако украинской армии приходится это делать из-за масштабных потерь личного состава и отсутствия мотивации у новобранцев.

Главнокомандующий украинских войск Александр Сырский 2 июля назвал сложной ситуацию для ВСУ на красноармейском направлении в ДНР. Он также назвал основными проблемами украинской армии комплектование частей и подразделений качественно подготовленными бойцами, а также их обеспечение современными средствами РЭБ и ПВО.

При этом в начале июня Сырский назвал сложной для ВСУ ситуацию под Купянском в Харьковской области. По его словам, на этом направлении российские военные наступают на позиции украинской армии с двух направлений и ведутся ожесточённые бои.