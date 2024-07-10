Лондон, 10 июля, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Украинские войска под давлением Вооружённых сил России начали самовольно отступать с позиций на переднем крае. Об этом 9 июля заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.

Иван Шилов ИА Регнум

Эксперт отметил, что уже неоднократно говорил о том, что ситуация на линии боевого соприкосновения становится катастрофической для Киева.

«Сейчас мы начинаем получать сообщения о том, что 47-я механизированная бригада [ВСУ] не только начинает терять позиции, это происходит уже давно, но и что её бойцы начинают несанкционированные отступления», — сказал он.

Меркурис уточнил, что украинские военные оставляют позиции, которые требует удерживать верховное командование, однако ВСУ приходится делать это на фоне масштабных потерь живой силы и отсутствия мотивации у новобранцев из числа резервистов.

«Большинство из них мертвы или ранены либо измотаны и деморализованы, и это только одно подразделение, а сообщений о том, что украинцы на фронтах начинают слабеть, становится все больше и больше», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, украинский военный эксперт Константин Машовец 9 мая признал успешное продвижение ВС России на купянском направлении, где для украинской армии складывается критическая ситуация. Он отметил, что это чревато провалом для Киева.

В начале июня экс-полковник швейцарского генштаба Жак Бод признал успех проводимой Россией спецоперации на Украине. По словам эксперта, Киев проиграл в конфликте и на Западе уже поняли, что потеряли всё на Украине.

Ранее в этот же день экс-советник главы Пентагона Теодор Постол признал, что глава киевского режима Владимир Зеленский истребляет украинцев из-за Запада. У Киева нет шансов в конфликте с Россией, добавил он.