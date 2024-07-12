Москва, 12 июля, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Совокупные потери ВСУ за прошедшую в зоне спецоперации на Украине составили в общей сложности на всех направлениях 14 тыс. бойцов, следует из сводки, представленной 12 июля официальным представителем Минобороны России генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он сообщил, что подразделения группировки войск «Центр» ВС России в течение недели освободили населённые пункты Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход в ДНР. Российские бойцы также отразили 38 контратак украинских штурмовиков и нанесли удары по позициям четырёх соединений ВСУ. Потери украинских войск составили до 2785 военных, два танка, в том числе М1А1 «Abrams», девять бронемашин, в том числе четыре БПМ Bradley, 15 автомобилей и 26 артиллерийских орудий.

Отряды группировки войск «Север» за неделю улучшили положение на передовой, нанесли удары по силам четырёх украинских соединений и отразили 26 контратак. ВСУ потеряли до 1800 бойцов, два танка, четыре БМП, 22 автомобиля, 34 артиллерийских орудия и три станции РЭБ.

Войсковая группировка «Запад» улучшила тактическое положение, нанесла удары по позициям семи бригад ВСУ и отразила три контратаки штурмовиков. Украинская сторона потеряла до 3440 военных, пять танков, 14 бронемашин, в том числе два БТР М113, 47 автомобилей, 32 орудия и 14 полевых складов с боеприпасами.

Подразделения «Южной» войсковой группировки нанесли удары по формированиям и технике семи бригад ВС Украины, а также отразили шесть контратак. Украинская армия потеряла в течение недели до 4380 бойцов, три танка, четыре бронемашины, 90 автомобилей, 59 артиллерийских орудий, в том числе 27 западного производства, девять станций РЭБ и 29 полевых арсеналов.

Группировка войск «Восток» улучшила тактическое положение, нанесла удары по пяти украинским соединениям и отразила девять атак отрядов ВСУ. Потери противника составили до 980 военных, танк, девять бронемашин, в том числе два БТР М113, 40 автомобилей и 16 артиллерийских орудий, в том числе 10 натовского образца.

Силы группировки войск «Днепр» нанесли удары по подразделениям семи бригад ВСУ. На этом направлении украинская сторона потеряла до 685 военнослужащих, бронемашину, 38 автомобилей, 22 орудия, в том числе восемь М777, шесть станций РЭБ и шесть полевых складов с боеприпасами.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков 5 июля сообщил, что украинские войска в течение недели в зоне СВО потеряли на различных направлениях до 13 525 военнослужащих. В том числе российские подразделения за этот период уничтожили 14 танков, 46 бронемашин, 197 автомобилей, 18 станций РЭБ, 189 артиллерийских орудий, 25 гаубиц, четыре боевых машины РСЗО, 58 полевых складов боеприпасов.