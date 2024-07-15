Киев, 15 июля, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не станет сбивать ракеты над зоной украинского конфликта, заявил 14 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Так он ответил на вопрос о соответствующем предложении Польши. Генсек отметил, что указанный военный блок не собирается вмешиваться в конфликт на Украине.

«Политика НАТО не изменилась — мы не станем участвовать в этом конфликте. Мы поможем Украине в уничтожении российских самолётов, но альянс не будет вовлечён напрямую», — сказал Столтенберг в эфире украинского национального телемарафона.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня агентство France-Presse написало, что киевский режим пытается уговорить европейских союзников создать бесполётную зону над западной частью Украины через размещение в Польше и Румынии систем противовоздушной обороны (ПВО). В публикации подчёркивалось, что Запад крайне осторожно относится к любым шагам, способным привести к прямому столкновению с Россией.

При этом официальный представитель МИД Польши Павел Вронский заявил, что польские власти прорабатывают вопрос о применении своей системы ПВО для уничтожения российских ракет над территорией украинского конфликта. Вместе с тем он отметил, что окончательное решение по указанному вопросу ещё не принято.

13 июля глава МИД Польши Радослав Сикорский пояснил, что слова Вронского пока являются «всего лишь идеей». Министр добавил, что Варшава негативно относится к идее сбивать ракеты над польской территорией, поскольку из-за осколков могут пострадать местные жители.