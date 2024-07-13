Вашингтон, 13 июля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Возможность перехвата польскими средствами ПВО ракет над территорией Западной Украины у границы с НАТО на данный момент является «всего лишь идеей». Об этом 13 июля заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе выступления в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне.

IMAGO/Karolis Kavolelis

«На этом этапе это идея. В нашем соглашении [с Украиной о безопасности] сказано, что мы изучим эту идею», — сказал он.

По словам министра, Варшава негативно относится к идее сбивать ракеты над территорией Польши, так как это может привести к ранению местных жителей осколками.

Сикорский при этом добавил, что польские власти рассматривают возможность перехвата ракет над территорией Украины у границы с Польшей как самозащиту.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня агентство France-Press написало, что Киев подталкивает союзников из стран Евросоюза к созданию бесполётной зоны над западной частью Украины с помощью развёртывания систем противовоздушной обороны в Польше и Румынии. Отмечалось, что на Западе крайне осторожно относятся к любым шагам, которые могут спровоцировать прямое столкновение с Россией и привести к более масштабному конфликту.

Немецкое издание Bild в конце мая написало, что некоторые страны — участницы НАТО выступают за закрытие неба над территорией Западной Украины имеющимися у них зенитными комплексами. По информации издания, за такое решение выступили Канада, Литва, Польша, Франция и Эстония, а США и Германия — против. При этом пока каких-либо конкретных решений по этому вопросу не приняли.

Официальный представитель МИД Польши Павел Вронский 23 мая заявил, что польские власти прорабатывают вопрос о применении своей системы ПВО для уничтожения российских ракет над Украиной. В то же время он признал, что пока такого решения не приняли.

Идею о якобы возможности защиты части контролируемых Киевом территорий зенитными ракетными комплексами Patriot армии Польши высказал в апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он также выступил с утверждением о том, что в этом случае государства НАТО могли бы защититься от якобы имевших место прилётов по их территории российских ракет или беспилотников.