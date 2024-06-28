Киев, 28 июня, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Киевские власти подталкивают союзников из стран Европейского союза к созданию бесполётной зоны над западной частью Украины путём развёртывания систем противовоздушной обороны в Польше и Румынии. Об этом 28 июня сообщило агентство France-Press (AFP) со ссылкой на источники в Киеве.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Уточняется, что высокопоставленный представитель службы безопасности Украины заявил, что киевский режим продолжает переговоры с союзниками о создании бесполетной зоны над западной частью Украины с помощью зенитно-ракетных комплексов Patriot в Польше или Румынии, однако это сделать непросто.

По его словам, на Западе крайне осторожно относятся к любым шагам, способным спровоцировать прямое столкновение с Россией и привести к более масштабному конфликту, из-за чего этот процесс ведётся медленно и бесшумно.

Как отмечает агентство, этого же требует ряд представителей Киева, в том числе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), который заявил, что не понимает, почему НАТО не размещает системы Patriot вдоль польской границы.

«Это защитит границы Польши и Румынии и создаст безопасную зону на западе и юге Украины», — утверждал он.

Как рассказала вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, эту тему могут обсудить в ходе предстоящего в июле саммита НАТО в Вашингтоне.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая немецкое издание Bild написало, что некоторые страны — участницы НАТО выступают за закрытие неба над Западной Украиной имеющимися у них зенитными комплексами. Отмечалось, что Британия, Канада, Литва, Польша, Франция и Эстония выступали за такое решение, а Германия и США высказывались против него, хотя каких-либо конкретных решений по этому вопросу пока принято не было.

Главком ВСУ Александр Сырский и украинский министр обороны Рустем Умеров 25 мая попросили усилить противовоздушную оборону на контролируемой Киевом территории в телефонной беседе. В свою очередь, официальный представитель МИД Польши Павел Вронский 23 мая рассказал, что Варшава решает вопрос о применении своей системы ПВО для уничтожения российских ракет над Украиной, однако пока таких решений не приняли.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в середине мая заявил, что Запад может вынудить Москву поставками Киеву всё более дальнобойных ракет установить такую санитарную зону на Украине, которая дойдёт до Польши или дальше. Политик подчеркнул, что это станет очень опасной ситуацией, так как понятие «нестратегическое ядерное оружие» является довольно растяжимым.