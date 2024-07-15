Брянск, 15 июля, 2024, 03:24 — ИА Регнум. В ночь на 15 июля российские средства противовоздушной обороны уничтожили ещё один беспилотный летательный аппарат в небе над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Ещё один вражеский БПЛА самолётного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Трубчевским районом», — указал он.

Отмечается, что сведений о пострадавших и каких-либо разрушениях на поступало. На месте падения обломков работают сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Брянской области сообщил, что средства ПВО нейтрализовали в небе над Севским районом четыре вражеских беспилотника и ещё по одному в Погарском и Брасовском районах. Кроме того, ещё три беспилотных летательных аппарата самолётного типа сбили над Злыновским районом. Во всех случаях обошлось без пострадавших. По словам главы региона, по предварительной информации, повреждений также не зафиксировано.

В ночь на 15 июля в Липецкой области украинский БПЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском муниципальном округе, для которого сохраняется красный уровень опасности. Губернатор региона Игорь Артамонов подчеркнул, что работа подстанции не нарушена.

По информации временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, российские военные за прошедшие сутки обезвредили в небе над регионом в общей сложности 15 украинских БПЛА. Атаки дронов были зафиксированы в Судже, Суджанском, Кореневском, Гордеевском, Глушковском и Рыльском районах. Во всех случаях обошлось без пострадавших. При этом в результате атаки в Судже загорелась телевизионная вышка, повреждения получило здание сельскохозяйственного техникума и административное здание на территории одной из заправок. Без электричества временно оставались деревни Урусы и Дроновка, а также село Неониловка в Глушковском районе.