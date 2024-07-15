Брянск, 15 июля, 2024, 03:06 — ИА Регнум. Российские военные в ночь на 15 июля уничтожили в небе над Брянской областью три украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА… Три БПЛА самолётного тип уничтожены над Злыновским районом», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Богомаз добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, повреждений не зафиксировано. На месте падения обломков беспилотников работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

Ранее в ночь на 15 июля Александр Богомаз сообщил, что средства противовоздушной обороны нейтрализовали в небе над Севским районом четыре вражеских беспилотника и ещё по одному — в Погарском и Брасовском районах. О пострадавших и повреждениях инфраструктуры также не сообщалось.

Как передавало ИА Регнум, в Липецкой области украинский БПЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском муниципальном округе, для которого сохраняется красный уровень опасности. Губернатор региона Игорь Артамонов подчеркнул, что работа подстанции не нарушена.

По информации временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, российские военные за прошедшие сутки обезвредили в небе над регионом в общей сложности 15 украинских БПЛА. Атаки дронов были зафиксированы в Судже, Суджанском, Кореневском, Гордеевском, Глушковском и Рыльском районах. Во всех случаях обошлось без пострадавших. В результате удара в Судже загорелась телевизионная вышка, повреждения получило здание сельскохозяйственного техникума и административное здание на территории одной из заправок. Без электричества временно оставались деревни Урусы и Дроновка, а также село Неониловка в Глушковском районе.