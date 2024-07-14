Брянск, 15 июля, 2024, 01:49 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили по меньшей мере шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в трёх районах Брянской области, сообщил 15 июля глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что военные сбили четыре БПЛА в небе над Севским районом, а также по одному дрону над Погарским и Брасовским районами. По данным Богомаза, ранения людей и разрушений удалось избежать.

Глава региона поблагодарил военных за отражение атак.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 13 июля на нефтебазе в Ростовской области произошел пожар. Он вспыхнул после атаки дрона ВСУ. В результате случившегося никто не пострадал.

14 июля беспилотник украинской армии атаковал город Суджу Суджанского района Курской области. При ударе загорелась телевизионная вышка.