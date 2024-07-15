Курск, 15 июля, 2024, 03:01 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшие сутки обезвредили в небе над Курской областью в общей сложности 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

При этом атаки дронов фиксировались в городе Судже, Суджанском, Кореневском, Гордеевском, Глушковском и Рыльском районах. Во всех случаях никто не пострадал.

В Судже из-за удара загорелась телевизионная вышка. Также повредило окна и фасад здания местного сельскохозяйственного техникума и административное здание на территории одной из заправок Суджанского района.

В посёлке Коренево Кореневского района атака БПЛА частично лишила населённый пункт электроснабжения, которое удалось восстановить. Без света также остался ряд населённых пунктов в Рыльском районе. В селе Козино и деревне Городище подачу электроэнергии возобновили, а в селе Локоть, а также на территории хуторов Реза и Красный Пахарь ремонтные работы будут продолжены.

Помимо этого, без электричества временно оставались деревни Урусы, Дроновка и село Неониловка в Глушковском районе. В селе Гордеевка и в селе Попово-Лежачи ВСУ сбросили с дронов взрывные устройства, которые привели к возгораниям на полях. В поселке Тёткино вражеский БПЛА повредил легковой автомобиль.

Как сообщало ИА Регнум, утром 12 июля глава Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что из-за нападений ВСУ на регион по меньшей мере один человек погиб и ещё 30 мирных жителей пострадали.

В их числе были пятеро детей, получивших ранения на детской площадке в городе Шебекино, по которой ударил беспилотник ВСУ. Состояние одного из них врачи оценили как крайне тяжёлое.