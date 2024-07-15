Липецк, 15 июля, 2024, 03:08 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на территорию электроподстанции в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Объект находится в Становлянском муниципальном округе.

«БПЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском МО», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что электроподстанция продолжает работать. Артамонов добавил, что на место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Глава региона напомнили, что на территории муниципального округа сохраняется красный уровень опасности.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня в промышленной зоне Липецка отразили атаку шести дронов украинской армии. Осколки одного из БПЛА упали на крышу жилого дома в частном секторе.

Представитель Новолипецкого металлургического комбината назвал это нападение бессмысленным. Он подчеркнул, что предприятие производит только гражданскую продукцию.