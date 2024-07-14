Махачкала, 14 июля, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Один человек погиб и ещё трое пострадали в перестрелке в дагестанском селе Агачаул. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По данным следствия, 13 июля на окраине села Агачаул произошла драка между местными жителями на почве неприязненных отношений из-за земельного спора. В ходе конфликта один из участников произвёл не менее 13 выстрелов огнестрельным короткоствольным орудием.

Отмечается, что он стрелял в место скопления людей. В результате один человек погиб, троих с повреждениями различной степени тяжести доставили в больницу.

«По подозрению в совершении преступлений задержан 25-летний житель села Агачаул. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства, покушения на убийство и незаконного приобретения, хранения, ношения оружия.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге закончился стрельбой, предположительно, из пневматического оружия. Инцидент произошёл вечером 13 июля. Причиной, по предварительной информации, стала конкуренция в сфере такси. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

21 мая в Москве на улице Медынской из-за стрельбы во время массовой драки пострадали четыре человека. В МВД заявили, что семерых участников потасовки задержали. Против них возбудили уголовные дела по двум статьям — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.