Санкт-Петербург, 14 июля, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Конфликт на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге закончился стрельбой. Инцидент произошёл вечером 13 июля у дома № 71. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

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Информация о произошедшем поступила в полицию Приморского района.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предполагаемых участников конфликта не обнаружили.

Правоохранители начали оперативно-разыскные мероприятия. Через некоторое время участников перестрелки удалось задержать.

«По уточнённым данным, в полицию доставлены трое мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения для проверки на причастность к конфликту на Комендантском проспекте», — говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901904" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Конфликт со стрельбой произошёл на Комендантском проспекте в Петербурге

По факту стрельбы следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. В региональном следственном управлении уточнили, что участники конфликта устроили стрельбу, предположительно, из пневматического оружия.

«Причиной произошедшего конфликта, по предварительным данным, является конкуренция в сфере такси», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая в Москве на улице Медынской из-за стрельбы во время массовой драки пострадали четыре человека. В МВД заявили, что семерых участников потасовки задержали. Против них возбудили уголовные дела по двум статьям — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

18 июня один человек погиб и ещё один получил ранение в результате конфликта со стрельбой на одном из предприятий Рязани. Конфликт возник из-за имущественного спора и неприязненных отношений. В результате 66-летний мужчина произвёл не менее трёх выстрелов из охотничьего гладкоствольного оружия в двух человек. Стрелявшего задержали.