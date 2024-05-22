Москва, 22 мая, 2024, 15:33 — ИА Регнум. В Москве задержали семь участников массовой драки, которая произошла вечером 21 мая на Медынской улице. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Кадр из видео

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали и доставили в территориальный отдел полиции семь активных участников конфликта. Ими оказались мужчины в возрасте от 26 до 35 лет», — говорится в сообщении.

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Вместе с тем отмечается, что против участников драки возбуждены уголовные дела по двум статья — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Как передавало ИА Регнум, вечером 21 мая в Москве на улице Медынской из-за стрельбы во время массовой драки пострадали четыре человека.

По информации столичной прокуратуры, в ходе конфликта применялись огнестрельное оружие и нож. В прокуратуре отметили, что сотрудники ведомства координируют работу правоохранительных органов по установлению всех обстоятельств преступления, а также лиц, его совершивших.