Москва, 21 мая, 2024, 20:52 — ИА Регнум. В Москве на улице Медынской из-за стрельбы во время массовой драки пострадали четыре человека, сообщил 21 мая Telegram-канал «112».

кадр из видео

По данным канала, улицу, где произошла стрельба, оцепили. На место прибыли экстренные службы, включая полицию.

Отмечается, что четверых пострадавших госпитализировали.

Как передавало ИА Регнум, 14 мая в Санкт-Петербурге автомобилист открыл стрельбу у станции метро «Пионерская». Стрельба произошла на парковке перед торговым центром «Сити Молл». В результате инцидента пострадал мужчина. Первую помощь раненому оказали проезжавшие мимо спасатели. Пострадавшего госпитализировали с ранением брюшной области.

12 мая правоохранительные органы задержали мужчину, который выстрелил в лицо человеку в торговом центре на юге Москвы. По предварительным данным, в ТЦ на Варшавском шоссе произошёл конфликт между двумя мужчинами, один из них достал пистолет и выстрелил в оппонента.