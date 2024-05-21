В Москве четыре человека пострадали в результате перестрелки
Москва, 21 мая, 2024, 20:52 — ИА Регнум. В Москве на улице Медынской из-за стрельбы во время массовой драки пострадали четыре человека, сообщил 21 мая Telegram-канал «112».
По данным канала, улицу, где произошла стрельба, оцепили. На место прибыли экстренные службы, включая полицию.
Отмечается, что четверых пострадавших госпитализировали.
Как передавало ИА Регнум, 14 мая в Санкт-Петербурге автомобилист открыл стрельбу у станции метро «Пионерская». Стрельба произошла на парковке перед торговым центром «Сити Молл». В результате инцидента пострадал мужчина. Первую помощь раненому оказали проезжавшие мимо спасатели. Пострадавшего госпитализировали с ранением брюшной области.
12 мая правоохранительные органы задержали мужчину, который выстрелил в лицо человеку в торговом центре на юге Москвы. По предварительным данным, в ТЦ на Варшавском шоссе произошёл конфликт между двумя мужчинами, один из них достал пистолет и выстрелил в оппонента.