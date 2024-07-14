Вашингтон, 14 июля, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа после покушения на политика усилил вооружённую охрану на своих объектах и попросил сотрудников в Вашингтоне и Уэст-Палм-Бич не приходить 14 июля в офис, сообщило издание Reuters со ссылкой на служебную записку.

TASS /AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Сотрудников штаба также попросили не давать комментариев по поводу покушения.

«Мы также призываем вас признать политическую поляризацию на этих жарких выборах», — указано в записке.

В штабе также отметили, что Трамп чувствует себя хорошо и находится в «отличном настроении».

Как сообщало ИА Регнум, покушение на бывшего американского лидера было совершено 13 июля во время его выступления на митинге в штате Пенсильвания. Экс-глава Белого дома прервал речь и присел к трибуне, после чего его увели в безопасное место. В результате стрельбы один участник митинга погиб и ещё двое получили серьёзные ранения.

Сам политик получил ранение уха и, по его словам, потерял много крови. 14 июля он впервые прокомментировал совершённое на него покушение. Трамп призвал народ объединиться и уточнил, что вместе со сторонниками молится за выздоровление раненных во время покушения, храня в сердце память о погибшем в результате стрельбы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 июля заявил, что любое проявление насилия в ходе политической борьбы Москва всегда решительно осуждала. Россия выражает соболезнования семье погибшего и желает выздоровления всем пострадавшим.