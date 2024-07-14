Москва, 14 июля, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Армия России нанесла удар по железнодорожному эшелону с живой силой и техникой украинских войск на станции разгрузки. Об этом 14 июля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение железнодорожному эшелону с личным составом и военной техникой ВСУ на станции разгрузки», — сказал он.

Конашенков уточнил, что российские военные также нанесли удары по позициям немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T и дивизиону зенитного ракетного комплекса «Печора» украинских войск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 июля в Минобороны рассказали, что экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс удар авиабомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ в зоне спецоперации. В ведомстве отметили, что российские лётчики после выполнения задания благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее в этот же день в оборонном ведомстве сообщили, что расчёт буксируемого орудия «Нона-К» группировки российских войск «Запад» с первого выстрела уничтожил расчёт украинских дронов. Разведку и корректировку огня осуществили с помощью БПЛА.

Вечером 13 июля в Минобороны рассказали об ударе российского оперативно-тактического комплекса «Искандер» по эшелону ВСУ. В результате удалось уничтожить 20 единиц техники и до 120 бойцов украинской армии.