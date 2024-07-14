Су-34 нанёс удар ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ
Опубликовано видео удара ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ
Москва, 14 июля, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Удар ФАБ-3000 нанёс экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 по пункту временной дислокации украинской армии в зоне СВО, сообщили 14 июля в Министерстве обороны.
Экипаж самолёта, успешно выполнив полётное задание, благополучно вернулся на аэродром вылета.
На кадрах показана бомба внутри Су-34, затем следует видео сброса боеприпаса и его планирование с помощью управляемого модуля коррекции. После этого идут кадры самого удара, сделанные из самолёта, на земле видна сильная вспышка.
«ФАБ-3000 способна поражать очень укреплённые цели, долговременные сооружения, также углублённые командные пункты. С боевой мощью данной бомбы нельзя не считаться. Сложно представить такую цель, которую бы нельзя было поразить авиабомбой такой номинальной массы», — рассказал лётчик.
Как сообщало ИА Регнум, в начале июля российские военные нанесли мощный удар по базе ВСУ под Красным Лиманом в районе железнодорожной станции. Предположительно, для удара российские лётчики применили ФАБ-3000.
Ранее российские военные применили ФАБ-3000 в конце июня, нанеся удар по пункту управления ВСУ в районе населённого пункта Новгородское в ДНР. Удар нанесли по командному пункту батальона 41-й отдельной механизированной бригады украинской армии.