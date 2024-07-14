Москва, 14 июля, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Удар ФАБ-3000 нанёс экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 по пункту временной дислокации украинской армии в зоне СВО, сообщили 14 июля в Министерстве обороны.

Кадр из видео

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901892" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Экипаж истребителя бомбардировщика Су 34 нанес удар ФАБ 3000

Экипаж самолёта, успешно выполнив полётное задание, благополучно вернулся на аэродром вылета.

На кадрах показана бомба внутри Су-34, затем следует видео сброса боеприпаса и его планирование с помощью управляемого модуля коррекции. После этого идут кадры самого удара, сделанные из самолёта, на земле видна сильная вспышка.

«ФАБ-3000 способна поражать очень укреплённые цели, долговременные сооружения, также углублённые командные пункты. С боевой мощью данной бомбы нельзя не считаться. Сложно представить такую цель, которую бы нельзя было поразить авиабомбой такой номинальной массы», — рассказал лётчик.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля российские военные нанесли мощный удар по базе ВСУ под Красным Лиманом в районе железнодорожной станции. Предположительно, для удара российские лётчики применили ФАБ-3000.

Ранее российские военные применили ФАБ-3000 в конце июня, нанеся удар по пункту управления ВСУ в районе населённого пункта Новгородское в ДНР. Удар нанесли по командному пункту батальона 41-й отдельной механизированной бригады украинской армии.