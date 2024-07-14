Москва, 14 июля, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Удар ФАБ-3000 нанёс экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 по пункту временной дислокации украинской армии в зоне СВО, сообщили 14 июля в Министерстве обороны.

Кадр из видео
Экипаж истребителя бомбардировщика Су 34 нанес удар ФАБ 3000

Экипаж самолёта, успешно выполнив полётное задание, благополучно вернулся на аэродром вылета.

На кадрах показана бомба внутри Су-34, затем следует видео сброса боеприпаса и его планирование с помощью управляемого модуля коррекции. После этого идут кадры самого удара, сделанные из самолёта, на земле видна сильная вспышка.

«ФАБ-3000 способна поражать очень укреплённые цели, долговременные сооружения, также углублённые командные пункты. С боевой мощью данной бомбы нельзя не считаться. Сложно представить такую цель, которую бы нельзя было поразить авиабомбой такой номинальной массы», — рассказал лётчик.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля российские военные нанесли мощный удар по базе ВСУ под Красным Лиманом в районе железнодорожной станции. Предположительно, для удара российские лётчики применили ФАБ-3000.

Ранее российские военные применили ФАБ-3000 в конце июня, нанеся удар по пункту управления ВСУ в районе населённого пункта Новгородское в ДНР. Удар нанесли по командному пункту батальона 41-й отдельной механизированной бригады украинской армии.