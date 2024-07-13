Москва, 13 июля, 2024, 21:39 — ИА Регнум. Расчёт оперативно-тактического комплекса «Искандер» Вооружённых сил России нанёс удар по эшелону ВСУ, уничтожив 20 единиц техники, сообщила 13 июля пресс-служба Минобороны.

Кадр из видео

«Уничтожено около 20 единиц техники, в том числе три БМП Marder и до 120 военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении.

Министерство уточнило, что ракетный удар нанесли по железнодорожному эшелону с боеприпасами 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, когда состав был на стоянке в селе Буды Харьковской области. Для атаки применили две ракеты.

Нанесение удара контролировали с помощью беспилотника «Орлан-10». На видео, представленном Министерством обороны, также видны взрывы, вызванные детонацией.

Как передавало ИА Регнум, 7 июля российское Министерство обороны сообщило, что российские бойцы с помощью комплекса «Искандер» уничтожили две переданные ВСУ пусковые установки ЗРК Patriot на территории Одесской области. Там же они уничтожили радиолокационную станцию «Жираф» ВСУ.

2 июля расчёты «Искандера» нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области. Они в ходе атаки уничтожили пять исправных многоцелевых истребителей Су-27 ВВС Украины, а также повредили два истребителя, которые находились на ремонте.

13 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска в Будах, где находится крупный железнодорожный узел, уничтожили украинский состав с боеприпасами. Взрыв было слышно в Харькове. По информации подпольщиков, туда поехали машины скорой помощи.